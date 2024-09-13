Телець, Терези та Водолій, мабуть, сакральні дати точно не слугують вашому везінню, пише LifeStyle 24.

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Телець

Мало того, що сьогодні Тельців не назвеш найщасливішими людьми, так ще й п'ятниця 13 підготувала не дуже приємний сюрприз на найближче майбутнє. Цьому знаку зодіаку треба підготуватись до того, що їхні амбіції раптово зникнуть, а життя перетвориться на суцільну демотивацію.

Гороскоп для Тельців

Терези

Терезам доведеться уважно придивитись до свого оточення, адже є людина, яка чекає відповідного моменту, щоб підставити у найвідповідальнішу мить. Представникам цього знаку зодіаку потрібно погратись у детектива, щоб виявити зрадника.

Гороскоп для Терезів

Водолій

В один момент Водолії залишаться наодинці зі своїми проблемами, а розраду знайти буде просто неможливо. Ба більше, здаватиметься, що весь світ обернувся проти них. Цей знак зодіаку мусить самостійно протистояти всім негараздам, щоб загартувати свою силу.

Гороскоп для Водоліїв