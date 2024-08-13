Терези та Риби, на жаль, удача тимчасово відійшла на другий план, пише LifeStyle 24.

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Терези

Астрологи прогнозують, що у Терезів можуть виникнути труднощі в особистому житті та на роботі. Часті скандали та суперечки з близькими людьми призведуть до охолодження стосунків. А постійні дискусії з керівництвом негативно вплинуть на професійне зростання та фінансовий достаток.

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Риби

У вас можуть виникнути значні проблеми з фінансовим життям. Зірки не рекомендують позичати комусь гроші, адже можна залишитись без засобів на існування. Найближчим часом також не варто розраховувати на приємні бонуси від керівництва. Спробуйте проаналізувати, які дії могли вплинути на ваше життя, що удача раптово відвернулась.

Гороскоп для Риб