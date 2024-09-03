Близнюки, Діва й Терези, в один момент ваші внутрішні страхи переростуть у жорстоку реальність, пише LifeStyle 24.
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Близнюки
Хвилювання щодо майбутнього виявляться недаремними. Уже незабаром доведеться проходити випробування, які тривалий час мали місце уяві в головах Близнюків. Астрологи рекомендують розраховувати тільки на себе.
Гороскоп для Близнюків
Діва
Дівам доведеться пережити чимало неприємних емоцій, пов'язаних з особистим життям. Однак цей період не тільки зробить сильнішими, а й дозволить врешті проявити своє "Я". Маска сірої мишки буде скинута, а світу представиться зовсім нова людина.
Гороскоп для Діви
Терези
Терезам варто звернути увагу на робочий стан справ. Є ймовірність, що певні недопрацювання стануть чудовою нагодою для інших, щоб скористатись цією інформацією у потрібний момент. Зірки прогнозують, що доведеться шукати нове місце роботи, у випадку невдачі.
Гороскоп для Терезів