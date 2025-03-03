Лев і Терези, зірки рекомендують відпустити всі турботи, жити тут і зараз й цінувати кожен момент, пише LifeStyle24.

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Лев

Цьому знаку зодіаку зірки дарують час на гармонію та натхнення. У березні прогнозують приємні сюрпризи як у роботі, так і в особистому житті. Це буде ідеальний час, щоб відпочити, подорожувати та відчувати радість у зв'язку з маленькими перемогами. Астрологи кажуть, що треба продовжувати привертати до себе увагу, адже це може притягнути ще більше щасливих моментів.

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Терези

Багато приємних зустрічей та романтичних моментів вже у березні переступлять поріг Терезів. Це буде час, коли треба відпустити тривоги й просто насолоджуватись життям. Прогулянка, зустріч із друзями чи спонтанна подорож можуть принести неабияке задоволення. Більше довіряйте інтуїції та відкривайтесь новим враженням.

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