Телець і Козоріг, сміливо загадуйте бажання під бій курантів, адже цього разу світ готовий вас почути, пише Lifestyle 24.

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Телець

Представникам цього знака зодіаку треба розраховувати на реалізацію бажання, яке буде пов'язано або зі стабільністю, або з особистим життям. Ймовірно, Тельці отримають несподіваний подарунок, омріяну пропозицію або ж приємну новину, яка наповнить душу радістю, щастям і силою на нові звершення. Продовжуйте вірити у свою мрію й вона обов'язково здійсниться.

Гороскоп для Тельців

Козоріг

Козороги нарешті відчують, що Всесвіт відповідає на їхні запити та бажання. Новорічна ніч принесе у життя довгоочікувану гармонію, розв'язання важливого питання та відчуття глибокого щастя. Несподіваний успіх чи приємна новина зададуть позитивного настрою на весь наступний рік.

Гороскоп для Козорогів