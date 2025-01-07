Віддайте перевагу внутрішньому балансу, й тоді магнітні бурі не стануть для вас проблемою, пише LifeStyle24.

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Гороскоп на тиждень магнітних бур для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на період магнітних бур для Овнів

Зірки прогнозують зниження енергійності. Щоб уникнути критичних наслідків, уважніше ставтесь до фізичного стану та плануйте легші завдання, ніж зазвичай.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на період магнітних бур для Тельців

У Тельців можуть виникнути труднощі з концентрацією та емоційною напругою. Спробуйте розділити високий обсяг роботи на дрібні завдання.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на період магнітних бур для Близнюків

У Близнюків будуть різкі емоційні перепади, адже цей знак зодіаку дуже добре відчуває енергетичні зміни в просторі. Медитація або прогулянки на свіжому повітрі можуть допомогти заспокоїтись.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на період магнітних бур для Раків

Втома і тривожність супроводжуватимуть Раків упродовж усього періоду магнітних бур. Довіряйте внутрішньому голосу та заручіться підтримкою надійних людей.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на період магнітних бур для Левів

Представники цього знака зодіаку можуть відчути дискомфорт внаслідок магнітних бур. Слід уникати конфліктів, адже емоційна вразливість зіграє у злий жарт.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на період магнітних бур для Дів

Головний біль або фізична втома стануть найгіршими ворогами цього тижня. Вони не просто вплинуть на ефективність, а й вставлятимуть палки в колеса у найвідповідальніший момент.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на період магнітних бур для Терезів

Емоційний дисбаланс вирівняється завдяки природній потребі в гармонії. Щоб не опинитись у стресовій ситуації, влаштуйте собі день релаксу.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на період магнітних бур для Скорпіонів

Дратівливість або фізична втома будуть наслідками впливу магнітних бур. Знайдіть час для активного відпочинку, щоб отримати приємні емоції.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на період магнітних бур для Стрільців

Напруженість у стосунках стане ключовою темою тижня. Щоб розрядити атмосферу, стримуйте емоції та уникайте серйозних розмов.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на період магнітних бур для Козорогів

Магнітні бурі можуть знизити рівень продуктивності, але підвищать рівень втоми. Щоб трохи вирівняти ситуацію, знайдіть заняття, яке додасть сили та ентузіазму.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на період магнітних бур для Водоліїв

У період магнітних бур Водолії можуть бути надмірно емоційними, а перепади настрою надто сильно відображатимуться на оточенні. Спробуйте поділитись внутрішніми відчуттями з друзями, можливо, вони дадуть цінну пораду.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на період магнітних бур для Риб

Риби відчують тотальне небажання виконувати будь-які завдання. У такому випадку, краще не братись за нові проєкти, а просто більше часу присвятити відпочинку.