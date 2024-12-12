Рак і Стрілець, п'ятниця 13-го може стати вашим щасливим днем, якщо налаштуєтесь на позитив, пише LifeStyle24.

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Рак

"Зловісний день", як п'ятниця 13-го, буде для Раків емоційним піднесенням. Їхня постійна доброта та виняткова чуйність несподівано повернуться до них у вигляді щедрих подарунків, як подяка за любов до світу. Однак пам'ятайте, що подарунки – це не завжди матеріальні речі. Це може бути підтримка від людини, на яку найбільше розраховували, або ж приємна звістка від найближчого оточення, яка змусить бути на сьомому небі від щастя.

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Стрілець

Представники цього знака зодіаку можуть отримати несподівані новини та хороші можливості, які перевернуть їхнє життя з ніг на голову. Звістки можуть бути пов'язані з майбутніми мандрівками, новими знайомствами або ж успіхами на роботі. Оптимізм і легкість допоможуть скористатись усіма наданими шансами, то ж не варто гаяти ні хвилини.

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