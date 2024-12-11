Телець, Діва та Риби, сфокусуйтесь на позитиві, адже чорна смуга не може тривати вічно, пише LifeStyle24.

Важливо П'ятниця 13: чому не можна стригти нігті й висаджувати рослини

Телець

Астрологи кажуть, що Тельці можуть отримати погані новини, які будуть пов'язані з фінансовою сферою або ж робочими питаннями. У цей день краще уникати великих витрат, непродуманих кроків і конфліктів із колегами, якщо хочете зберегти хороші стосунки.

Гороскоп для Тельців

Діва

Відомо, що Діви – затяті перфекціоністи, а п'ятниця 13 може порушити вибудуваний стиль життя. Цей знак зодіаку зіштовхнеться з високим рівнем стресу через несподівані події або ж несправедливі зауваження з боку близького оточення. Астрологи рекомендують тримати емоції під контролем й не брати все близько до серця.

Гороскоп для Дів

Риби

У п'ятницю 13 Риби будуть дуже вразливими. Неприємні новини пов'яжуться з особистим життям. Головне – не зациклюватись на негативі, а віддати перевагу критичному миленню та вірі, що зовсім скоро все стане на свої місця.

Гороскоп для Риб