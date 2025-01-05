Рак, Терези, Діва та Риби, спробуйте контролювати емоції та не нарікайте на життя, пише LifeStyle24.

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Рак

Оскільки цей знак зодіаку доволі чутливий та емоційний, то він гостро реагує на всі зміни. Магнітні бурі можуть стати причиною дратівливості, відчуття втоми та занепаду сил. Якщо вчасно не взяти себе в руки, то ситуація вийде з-під контролю. Віддавайте перевагу відпочинку, пийте трав'яні чаї та не засиджуйтесь у соцмережах.

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Терези

Терези можуть відчути внутрішній дисбаланс через вплив магнітної бурі. Головний біль та безсоння спровокують поганий настрій, який впливатиме на близьке оточення. Щоб уникнути неприємної ситуації, спробуйте зайнятись медитацією.

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Діва

Перенавантаження підсилиться магнітними бурями. Можуть виникнути проблеми з концентрацією, які заважатимуть якісно виконувати роботу. Спробуйте робити більші інтервали для відпочинку та дотримуйтесь режиму якісного сну.

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Риби

Під час магнітної бурі Риби можуть відчувати перепади настрою та емоційне виснаження. Оточення дратуватиме, що спричинятиме незрозумілі конфлікти. Проводьте більше часу у спокійній атмосфері та уникайте негативних новин.

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