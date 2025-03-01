Сьогодні не рекомендовано вирушати у далеку дорогу, пише LifeStyle24.

Не пропустіть Уже відомо, хто зі знаків зодіаку є ідеальною парою для Близнюків

Гороскоп на 1 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 1 березня для Овнів

В Овнів буде вдалий день. Усі справи вдасться вирішити без будь-яких труднощів, а вечір проведете за улюбленим заняттям.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 1 березня для Тельців

Тельцям доведеться боротись за своє місце під сонцем. Чим більше наполегливості проявите, тим кращим буде результат.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 1 березня для Близнюків

Близнюки зустрінуться віч-на-віч з проблемами, які будуть пов'язані з близькою людиною. Астрологи прогнозують серйозні зміни в особистому житті.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 1 березня для Раків

Ракам вартувало б подумати про відпустку. Масштабні покупки сьогодні точно не в пріоритеті.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 1 березня для Левів

Левам слід відмовитись від певних ініціатив, однак не забувати про них. Крім того, не беріть участі у колективних завданнях, бо загубите свій потенціал.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 1 березня для Дів

Не забувайте, що треба рахуватись зі своїм настроєм, самопочуттям і звичками. Астрологи кажуть, що сьогодні можете гостро реагувати на окремі події.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 1 березня для Терезів

Сьогодні доля захоче випробувати Терезів. Якщо відчуваєте в собі сили, то прийміть виклик.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 1 березня для Скорпіонів

Рутинні справи стануть звичним ділом для вихідного дня. Сьогодні буде дуже легко підтримувати душевну рівновагу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 1 березня для Стрільців

Стрільцям слід закрити питання з капітальним ремонтом. Продумайте конкретний план дій, щоб усе це не перетворилось на тотальний хаос.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 1 березня для Козорогів

Якщо будете щирими та чесними, то отримаєте від життя приємний бонус. Також сьогодні варто очікувати на покращення стосунків із тими людьми, з якими втратили зв'язок.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 1 березня для Водоліїв

Водоліям сьогодні все вдаватиметься. День буде легким і невимушеним. Вечір треба присвятити родині та справам, які відкладаєте дуже давно.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 1 березня для Риб

Не вступайте у словесні баталії зі старшими людьми. Дотримуйтесь балансу та субординації.