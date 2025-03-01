Сьогодні не рекомендовано вирушати у далеку дорогу, пише LifeStyle24.
Не пропустіть Уже відомо, хто зі знаків зодіаку є ідеальною парою для Близнюків
Гороскоп на 1 березня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 1 березня для Овнів
В Овнів буде вдалий день. Усі справи вдасться вирішити без будь-яких труднощів, а вечір проведете за улюбленим заняттям.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 1 березня для Тельців
Тельцям доведеться боротись за своє місце під сонцем. Чим більше наполегливості проявите, тим кращим буде результат.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 1 березня для Близнюків
Близнюки зустрінуться віч-на-віч з проблемами, які будуть пов'язані з близькою людиною. Астрологи прогнозують серйозні зміни в особистому житті.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 1 березня для Раків
Ракам вартувало б подумати про відпустку. Масштабні покупки сьогодні точно не в пріоритеті.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 1 березня для Левів
Левам слід відмовитись від певних ініціатив, однак не забувати про них. Крім того, не беріть участі у колективних завданнях, бо загубите свій потенціал.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 1 березня для Дів
Не забувайте, що треба рахуватись зі своїм настроєм, самопочуттям і звичками. Астрологи кажуть, що сьогодні можете гостро реагувати на окремі події.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 1 березня для Терезів
Сьогодні доля захоче випробувати Терезів. Якщо відчуваєте в собі сили, то прийміть виклик.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 1 березня для Скорпіонів
Рутинні справи стануть звичним ділом для вихідного дня. Сьогодні буде дуже легко підтримувати душевну рівновагу.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 1 березня для Стрільців
Стрільцям слід закрити питання з капітальним ремонтом. Продумайте конкретний план дій, щоб усе це не перетворилось на тотальний хаос.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 1 березня для Козорогів
Якщо будете щирими та чесними, то отримаєте від життя приємний бонус. Також сьогодні варто очікувати на покращення стосунків із тими людьми, з якими втратили зв'язок.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 1 березня для Водоліїв
Водоліям сьогодні все вдаватиметься. День буде легким і невимушеним. Вечір треба присвятити родині та справам, які відкладаєте дуже давно.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 1 березня для Риб
Не вступайте у словесні баталії зі старшими людьми. Дотримуйтесь балансу та субординації.