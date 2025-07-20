Зірки вже дали свої поради на цей день, тому вам залишається тільки прочитати написане, пише LifeStyle24.

Цікаво Хто зі знаків зодіаку вже в серпні наважиться змінити своє життя

Гороскоп на 20 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 липня для Овнів

Овнам треба обирати ті заняття чи хобі, які сприятимуть власному розвитку. Не ігноруйте цю частину життя.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 липня для Тельців

Зірки сприяють тому, щоб Тельці вирушили у невелику подорож або довгу пішу прогулянку. Ваш організм потребує свіжого повітря та активного способу життя.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 липня для Близнюків

Усю сьогоднішню роботу Близнюки виконуватимуть у своє задоволення. А результат подарує гарний настрій й мотивацію на нові подвиги.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 липня для Раків

Сьогодні Раки мають віддати перевагу піклуванню про себе. Ваше особисте життя потребує більше часу та ресурсу, якщо мрієте його влаштувати.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 20 липня для Левів

Леви отримають пропозицію від людини, від якої не чекали жодного повідомлення чи телефонного дзвінка. Астрологи рекомендують використати цей момент.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 20 липня для Дів

Прогулянка на природі допоможе почерпнути порцію натхнення. Можливо, Дівам захочеться створити щось своїми руками.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 липня для Терезів

Якщо планували, але лінувались взятись за активний спосіб життя, то настав час це виправляти. Швидка ходьба або легенька пробіжка на 10-15 хвилин – ідеальний початок.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 липня для Скорпіонів

Приділіть сьогодні достатньо часу догляду за своєю зовнішністю. Це немало важливо, адже з початком нового тижня на вас чекає чимало ділових зустрічей, тому вигляд повинен бути бездоганним.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 липня для Стрільців

У Стрільців буде хороший день, адже не очікується поганих новин чи якихось інших труднощів. Усе, що залишається, так це насолоджуватись життям.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 липня для Козорогів

Приділіть увагу побутовим питанням, а всі складні рішення перенесіть на інший час. Ви заслужили на якісний відпочинок.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 липня для Водоліїв

Водоліям рекомендовано повернутись до вивчення іноземної мови. Ваша професія потребує таких знань.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 липня для Риб

Варто навчитись знаходити компроміси між бажаннями та можливостями. Таким чином зможете правильно розподілити час та фінансові ресурси.

Кінець липня для когось стане часом випробувань. Якщо ці знаки зодіаку впораються, то на них чекатиме винагорода.