Сьогодні слід підбити підсумки та проаналізувати поточний стан поставлених завдань, пише LifeStyle 24.

Важливо Не буде часу на смуток: 4 знаки зодіаку, в яких останні вихідні вересня минуть позитивно

Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп для Овнів

Гороскоп на 29 вересня для Овнів

Астрологи рекомендують уникати нереалістичних завдань, адже у вас немає ресурсу, який допоможе у цій справі. Краще бути доволі обережними, ніж експресивними.

Гороскоп для Тельців

Гороскоп на 29 вересня для Тельців

Сьогодні у Тельців буде неконфліктний день. Варто спрямувати свій ресурс на комунікацію з родиною, щоб налагодити міцніші зв'язки.

Гороскоп для Близнюків

Гороскоп на 29 вересня для Близнюків

Є ймовірність, що у другій половині дня у Близнюків появляться питання, які потребуватимуть термінового розв'язання. Спрямуйте весь ресурс туди, щоб уникнути зайвих проблем.

Гороскоп для Раків

Гороскоп на 29 вересня для Раків

Ракам сьогодні слід на перше місце поставити саме себе. Проведіть день у салоні краси або сходіть на масаж, щоб розслабитись від постійних турбот.

Гороскоп для Левів

Гороскоп на 29 вересня для Левів

Астрологи рекомендують подумати над питанням, чи не живете ви в якихось ілюзіях чи фантазіях. Можливо, саме сьогодні вдасться поскладати все на свої місця, щоб віднайти внутрішню гармонію.

Гороскоп для Дів

Гороскоп на 29 вересня для Дів

Варто звернутись до свого оточення, щоб позбутись людей, які викликають у вас почуття роздратування. Це дозволить уникнути непотрібних конфліктів і збереже здорове бачення світу.

Гороскоп для Терезів

Гороскоп на 29 вересня для Терезів

Сьогодні варто завершити старі справи, щоб новий місяць розпочався з цікавих завдань. Однак, якщо є те, у чому залишаєтесь невпевненими, то краще відкласти ці питання на більш вдалий час.

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп на 29 вересня для Скорпіонів

Скорпіонам увечері слід прогулятись у парку чи будь-якій іншій місцині. Тиша допоможе відновити емоційний ресурс і надасть сили перед початком робочого тижня.

Гороскоп для Стрільців

Гороскоп на 29 вересня для Стрільців

Сьогодні Стрільцям доведеться дуже сильно постаратись, щоб бути чесними з собою. Проаналізуйте думки та дії й прийдіть до висновку: а чи все я роблю правильно?

Гороскоп для Козорогів

Гороскоп на 29 вересня для Козорогів

Поділіться з партнером своїми думками та переживаннями. Чесний діалог стане ключем до розв'язання багатьох питань.

Гороскоп для Водоліїв

Гороскоп на 29 вересня для Водоліїв

Сьогодні буде тихий та розмірений день. Час, проведений наодинці, допоможе розібратись із тригерами та розставить усе на місця.

Гороскоп для Риб

Гороскоп на 29 вересня для Риб

Уникайте помилок, які можуть стати проблемою у майбутньому. Астрологи рекомендують не брати на себе великої відповідальності, адже є ризик не впоратись.