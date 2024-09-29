Сьогодні слід підбити підсумки та проаналізувати поточний стан поставлених завдань, пише LifeStyle 24.

Важливо Не буде часу на смуток: 4 знаки зодіаку, в яких останні вихідні вересня минуть позитивно

Гороскоп на 29 вересня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 29 вересня для Овнів

Астрологи рекомендують уникати нереалістичних завдань, адже у вас немає ресурсу, який допоможе у цій справі. Краще бути доволі обережними, ніж експресивними.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 29 вересня для Тельців

Сьогодні у Тельців буде неконфліктний день. Варто спрямувати свій ресурс на комунікацію з родиною, щоб налагодити міцніші зв'язки.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 29 вересня для Близнюків

Є ймовірність, що у другій половині дня у Близнюків появляться питання, які потребуватимуть термінового розв'язання. Спрямуйте весь ресурс туди, щоб уникнути зайвих проблем.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 29 вересня для Раків

Ракам сьогодні слід на перше місце поставити саме себе. Проведіть день у салоні краси або сходіть на масаж, щоб розслабитись від постійних турбот.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 29 вересня для Левів

Астрологи рекомендують подумати над питанням, чи не живете ви в якихось ілюзіях чи фантазіях. Можливо, саме сьогодні вдасться поскладати все на свої місця, щоб віднайти внутрішню гармонію.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 29 вересня для Дів

Варто звернутись до свого оточення, щоб позбутись людей, які викликають у вас почуття роздратування. Це дозволить уникнути непотрібних конфліктів і збереже здорове бачення світу.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 29 вересня для Терезів

Сьогодні варто завершити старі справи, щоб новий місяць розпочався з цікавих завдань. Однак, якщо є те, у чому залишаєтесь невпевненими, то краще відкласти ці питання на більш вдалий час.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 29 вересня для Скорпіонів

Скорпіонам увечері слід прогулятись у парку чи будь-якій іншій місцині. Тиша допоможе відновити емоційний ресурс і надасть сили перед початком робочого тижня.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 29 вересня для Стрільців

Сьогодні Стрільцям доведеться дуже сильно постаратись, щоб бути чесними з собою. Проаналізуйте думки та дії й прийдіть до висновку: а чи все я роблю правильно?

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 29 вересня для Козорогів

Поділіться з партнером своїми думками та переживаннями. Чесний діалог стане ключем до розв'язання багатьох питань.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 29 вересня для Водоліїв

Сьогодні буде тихий та розмірений день. Час, проведений наодинці, допоможе розібратись із тригерами та розставить усе на місця.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 29 вересня для Риб

Уникайте помилок, які можуть стати проблемою у майбутньому. Астрологи рекомендують не брати на себе великої відповідальності, адже є ризик не впоратись.