Якщо комусь сьогодні доведеться ухвалювати важливі рішення, то дайте собі час на детальний аналіз ситуації, пише LifeStyle24.

Зверніть увагу Кому зі знаків зодіаку варто прислухатися до порад рідних

Гороскоп на 9 січня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 січня для Овнів

Несподівано для себе Овни можуть стати учасниками розмови, яка виявиться доволі феєричною. Отримана інформація неабияк здивує.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 січня для Тельців

Тельцям слід налагодити контакт з людиною, яка може стати добрим другом. Цьому знаку зодіаку вкрай потрібен товариш, який завжди вислухає й дасть цінну пораду.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 січня для Близнюків

Останнім часом Близнюки знаходяться у постійних роздумах, які заважають жити звичне життя. Звільніть розум від нав'язливих думок і дайте собі позитивну настанову на день.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 січня для Раків

На деякі речі слід почати дивитись під новим кутом. Можливо, настав час проявити впевненість у своїх рішеннях.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 9 січня для Левів

У Левів сьогодні буде багато зустрічей, яких уникнути точно не вдасться. Відмовтесь від усіх сумнівів і сконцентруйтесь на досягненні успіху у своїй справі.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 9 січня для Дів

У Дів можуть виникнути проблеми з ухваленням рішень. Причиною цього можуть стати невпевненість, нестабільність і відсутність підтримки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 січня для Терезів

Терези можуть відчути себе самотніми. А бажання близькості і тепла від іншої людини просто зашкалюватиме. Крім того, відчуття ностальгії візьме у свій полон.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 січня для Скорпіонів

Професійна позиція Скорпіонів досі лишається невизначеною. Можливо, почуття невдоволення підкаже, чого справді не вистачає і над чим треба ретельніше попрацювати.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 січня для Стрільців

Стрільцям прогнозують програші та зриви деяких планів. Відчуття провини захоче постукати в душу, однак не варто її впускати. Просто зробіть висновки та спробуйте засвоїти урок.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 січня для Козорогів

Сьогодні Козороги захочуть творити, у прямому сенсі цього слова. Можливо, цей знак зодіаку знайде нове хобі, яке стане справжнім покликанням.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 січня для Водоліїв

Сьогодні Водоліям дуже важко буде уникнути конфліктної ситуації, однак шанс на успіх все-таки є. Дослухайтесь до підказок інтуїції та, можливо, все вийде на краще.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 січня для Риб

Для Риб сьогоднішній день може стати переломним. Ймовірно, вдасться завершити стару справу, яка підштовхне вас до перехрестя важливої зміни.