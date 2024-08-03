На Близнюків сьогодні чекає сімейний день, а Тельці проведуть суботу на роботі. Більше про те, до чого варто готуватися всім знакам зодіаку, читайте у гороскопі LifeStyle 24.

Про кого йдеться Зверніть на них увагу: 2 знаки зодіаку, яким не варто довіряти своїм партнерам

Гороскоп на 3 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 3 серпня для Овнів

Цю суботу Овни запам'ятають надовго. Буде дуже активний день, повний неймовірних вражень. Ви проведете його з найближчими людьми та зможете насолодитися приємною атмосферою.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 3 серпня для Тельців

Тельці сьогодні розв'язуватимуть проблеми на роботі, тому відпочити не вдасться. Зараз ваша фірма переживає складний період, оскільки немає кому працювати, тому треба терміново щось робити.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 3 серпня для Близнюків

Близнюкам нарешті вдасться приділити час сім'ї. Ви відправитесь разом на невеличкий відпочинок та проведете вихідні так, як давно мріяли. Після цього захочеться збиратися такою компанією частіше.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 3 серпня для Раків

Останнім часом Ракам складно контролювати свої емоції, а сьогодні ситуація геть вийде з-під контролю. Однак астрологи кажуть, що рідні з'являться в потрібний момент та допоможуть все вирішити.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 3 серпня для Левів

Леви сьогодні відправляться в довгоочікувану відпустку. Попереду довга дорога, однак час пройде весело. Ви їдете з чудовою компанією, тож точно не сумуватимете, поки доберетесь на місце.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 3 серпня для Дів

Дів цієї суботи попросять про допомогу. Астрологи наполегливо радять не відмовляти. Річ у тім, що незабаром і вам знадобиться підтримка, яку зможе забезпечити ця людина.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 3 серпня для Терезів

Терези зараз проживають неймовірно комфортний період. Все вдається на сто відсотків, коло спілкування таке, про яке ви мріяли, а справи на роботі – якнайкращі. Насолоджуйтеся, поки немає проблем.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 3 серпня для Скорпіонів

На Скорпіонів сьогодні чекають несподівані новини. Вони будуть доволі неоднозначними, тому ви спершу не знатимете, як ставитися до ситуації, що трапилася. Обговоріть все з близькими.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 3 серпня для Стрільців

Стрільці будуть дуже розгублені, ви поки не можете повністю контролювати власне життя. Такий хід подій, звичайно, не подобається. Однак астрологи кажуть, що залишилось зовсім недовго потерпіти.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 3 серпня для Козорогів

Козороги, прийшов час брати себе в руки, а то ви зовсім розклеїлися. Не потрібно проводити час на ліжку цілими днями. Вихідні – чудова нагода, щоб повеселитися та відігнати погані думки.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 3 серпня для Водоліїв

Водолії сьогодні посваряться з коханою людиною. Ви не зможете дійти згоди в одному питанні. Побудьте деякий час якомога далі одне від одного, щоб втамувати емоції та потім поговорити.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 3 серпня для Риб

Риби прокинуться з прекрасним настроєм. У вас буде повно енергії, тож зможете зробити багато справ. Однак не забувайте про відпочинок, оскільки це все-таки субота. Влаштуйте його собі ввечері.