Овен, Лев і Скорпіон, ваші запальні характери перетинають межу здорових стосунків, пише LifeStyle 24.

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Овен

Вогняний знак не приховує своєї імпульсивності та прямолінійності. Овни не обмежуються у висловлюваннях, тому кожне необережне слово може стати причиною гучного скандалу. Ба більше, в окремих представників цього знака зодіаку рівень невдоволення переростає в почуття агресії, яке майже неможливо контролювати.

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Лев

Усім відомо, що Леви потребують уваги, тому їм важко змиритись із думкою, що їх ігнорують. Якщо вони відчують подібний стан, то скандалу оминути точно не вдасться. Леви не приховуватимуть думок і позбудуться будь-яких ознак пристойності, лиш би донести правильність своєї думки.

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Скорпіон

Хоч цей знак зодіаку терпливий, однак в один момент бульбашка терпіння може лопнути. Скорпіони з агресією говорять про всі свої образи, а співрозмовнику може навіть стати страшно від такої поведінки.

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