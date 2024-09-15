Терези та Козоріг, надмірна вимогливість породила в душі відносно негативне почуття, пише LifeStyle 24.

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Терези

Цей знак зодіаку може роздути з мухи слона. З маленької проблеми утворюється трагедія світового масштабу, яку всі мають бігти розв'язати. Гіперболізація може перерости в конфлікт із близькими людьми, які просто не розуміють такої поведінки.

А будь-які відхилення від запланованого маршруту можуть перетворитись не тільки на почуття невдоволення, а й на емоцію гніву.

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Козоріг

Дуже часто Козороги страждають на синдром "відмінника". Коли результат, до якого вони доклали чимало зусиль, виходить не таким, яким прогнозувався, то рівень невдоволення і розчарування починає зашкалювати.

Цьому знаку зодіаку доводиться багато над собою працювати, щоб зменшити рівень негативу, адже це заважає їм жити.

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