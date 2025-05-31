Телець, Рак і Лев, замість "я люблю тебе" ви віддаєте перевагу доторку рук, обіймам і поцілункам, пише LifeStyle24.

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Телець

Тельці просто обожнюють тактильні відчуття – плед, кава у теплій чашці, руки коханої людини на плечах. Вони люблять торкатись, гладити й просто сидіти поруч, відчувати аромат і тепло.

Гороскоп для Тельців

Рак

У Раків контакт із людиною починається з відчуття тепла. Вони обіймають, щоб заспокоїти, тримають за руку, щоб показати – "я тут". Для цього знака зодіаку дотик – це інструмент емоційної терапії, і він дарує його щиро, особливо тим, кого люблять.

Гороскоп для Раків

Лев

Леви доволі щедрі на емоції, а ще більше – на дотики. Вони легко обіймаються при зустрічі, торкаються при розмові, тягнуться до людини, яка їм подобається. Їхні обійми яскраві, теплі й щирі – як і вони самі. Дотик для Лева – це емоційний жест, який закріплює їхнє ставлення до інших.

Гороскоп для Левів

На жаль, деколи гірка правда є кращою за солодку брехню. Незабаром хтось дізнається реальну картину ситуації.