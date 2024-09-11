Астрологи певні, що така добірка тільки повторно підтвердить те, що колір – це бачення душі та характеру, пише LifeStyle 24.

До теми Яка кава найбільше смакуватиме кожному знаку зодіаку

Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп для Овнів

Колір, який найкраще описує пристрасть й енергію Овнів, буде червоний. Він відображає справжню рішучу натуру цього знака зодіаку.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп для Тельців

Тельці віддають перевагу зеленому кольору, але не темним відтінкам. Цей колір не тільки асоціюється зі спокоєм, а дарує гармонію та комфорт.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп для Близнюків

Активна та комунікабельна натура відповідає жовтому кольору. Попри те, що Близнюки можуть не використовувати цей колір у гардеробі, однак у буденних речах він часто присутній.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп для Раків

Ракам найкраще відповідає білий або сріблястий кольори. Вони символізують спокій та емоційність, що притаманно представникам цього знака зодіаку.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп для Левів

Оскільки Леви люблять увагу та розкіш, тому золотий колір – це точно те, що найкраще описує їхню натуру та амбіції.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп для Дів

Коричневий або бежевий кольори поєднують у собі стриманість і прагматичність, що відповідає характеру Дів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп для Терезів

Терезам найкраще обирати між рожевим або блакитним кольорами, адже вони символізують баланс і красу при правильному поєднанні.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіони не звикли відкриватись людям і часто ховають свої емоції. Чорний колір не тільки описує характер цього знака зодіаку, а й переважає у їхньому повсякденному житті.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп для Стрільців

Фіолетовий колір відповідає авантюризму, який притаманний Стрільцям. Їхня філософська натура буквально насичена цим кольором і його відтінками.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп для Козорогів

Козорогам притаманна стриманість, відповідальність і цілеспрямованість. Астрологи виділяють темний відтінок синього і чорний кольори. Ба більше, якщо відчинити шафу цього знака зодіаку, то згадані відтінки точно будуть у їхньому гардеробі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп для Водоліїв

Оскільки Водолії люблять вдаватись до експериментів, то бірюзовий колір найкраще опише схильність до авантюри.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп для Риб

Риби відомі своєю мрійливістю та глибокою емоційністю, тому лавандовий або ж колір морської хвилі будуть найкращими варіантами для цього знака зодіаку.