Астрологи певні, що така добірка тільки повторно підтвердить те, що колір – це бачення душі та характеру, пише LifeStyle 24.
До теми Яка кава найбільше смакуватиме кожному знаку зодіаку
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп для Овнів
Колір, який найкраще описує пристрасть й енергію Овнів, буде червоний. Він відображає справжню рішучу натуру цього знака зодіаку.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп для Тельців
Тельці віддають перевагу зеленому кольору, але не темним відтінкам. Цей колір не тільки асоціюється зі спокоєм, а дарує гармонію та комфорт.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп для Близнюків
Активна та комунікабельна натура відповідає жовтому кольору. Попри те, що Близнюки можуть не використовувати цей колір у гардеробі, однак у буденних речах він часто присутній.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп для Раків
Ракам найкраще відповідає білий або сріблястий кольори. Вони символізують спокій та емоційність, що притаманно представникам цього знака зодіаку.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп для Левів
Оскільки Леви люблять увагу та розкіш, тому золотий колір – це точно те, що найкраще описує їхню натуру та амбіції.
Діва (23 серпня – 23 вересня)
Гороскоп для Дів
Коричневий або бежевий кольори поєднують у собі стриманість і прагматичність, що відповідає характеру Дів.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп для Терезів
Терезам найкраще обирати між рожевим або блакитним кольорами, адже вони символізують баланс і красу при правильному поєднанні.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп для Скорпіонів
Скорпіони не звикли відкриватись людям і часто ховають свої емоції. Чорний колір не тільки описує характер цього знака зодіаку, а й переважає у їхньому повсякденному житті.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп для Стрільців
Фіолетовий колір відповідає авантюризму, який притаманний Стрільцям. Їхня філософська натура буквально насичена цим кольором і його відтінками.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп для Козорогів
Козорогам притаманна стриманість, відповідальність і цілеспрямованість. Астрологи виділяють темний відтінок синього і чорний кольори. Ба більше, якщо відчинити шафу цього знака зодіаку, то згадані відтінки точно будуть у їхньому гардеробі.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп для Водоліїв
Оскільки Водолії люблять вдаватись до експериментів, то бірюзовий колір найкраще опише схильність до авантюри.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп для Риб
Риби відомі своєю мрійливістю та глибокою емоційністю, тому лавандовий або ж колір морської хвилі будуть найкращими варіантами для цього знака зодіаку.