Астрологи переконані, що тільки лінь може стати проблемою для ведення здорового способу життя, пише LifeStyle24.

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Спортивний гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп для Овнів

Овнам потрібні драйв, змагання та відчуття перемоги. Інтенсивне тренування, яке вимагає сили та витривалості, це те що потрібно, щоб виплеснути енергію. Кросфіт або бокс можуть бути потенційними успішними варіантами.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп для Тельців

Спокій, стабільність і приємні відчуття – ось що має дарувати спорт. Йога або пілатес – ті варіанти, які допоможуть це отримати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп для Близнюків

Близнюкам потрібно, щоб було весело й різноманітно. Одноманітні вправи швидко набридають, а от зміна темпу – надихає. Танці або командні ігри – це те, що потрібно.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп для Раків

Ракам рекомендовано обирати ту активність, яка пов'язана з водою, бо вона дарує заспокоєння. Тож плавання слід розглядати як серйозний варіант.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп для Левів

Для Левів важливо зберігати форму, щоб виглядати ефектно. Фітнес у залі або танці на сцені – це те, що допоможе досягти своєї мети.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп для Дів

Діви дуже ретельно підходять до тренувань, цінують системність і прогрес. Пілатес або біг – ідеальні види спорту, де все розкладено по поличках.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп для Терезів

Для Терезів важливу роль відіграють естетика, ритм і гармонія. Їм подобається, коли тренування приємні не лише фізично, а й візуально. Аеробіка або теніс – ось що найкраще підходить цьому знаку зодіаку.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп для Скорпіонів

Скорпіонам потрібен спорт, де можна виплеснути емоції, контролювати себе та ставати сильнішими щодня. Бойові мистецтва або кікбоксинг – найвлучніші варіанти.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп для Стрільців

Спорт для Стрільців має бути пригодою. Подорожі, гори та дороги – там місце для ідеальних тренувань. Астрологи переконані, що велоспорт або хайкінг попадуть точно в ціль.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп для Козорогів

Козороги обожнюють ставити перед собою цілі та досягати їх. Чим важче, тим цікавіше цьому знаку зодіаку. Силові тренування або скелелазіння найкраще підійдуть для Козорогів.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп для Водоліїв

Водолії не з тих, хто люблять стандарти. Сноубординг, кросфіт чи тренування з віртуальними системами – це точно ідеальні види спорту для цього знака зодіаку.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп для Риб

Риби обирають спорт, який дарує внутрішнє відчуття гармонії, дозволяє поринути в себе й зняти емоційне напруження. Ідеальними варіантами астрологи називають плавання або танці у стилі контемп.

Не варто тримати емоції та переживання у собі, адже від цього можна "вибухнути". Комусь обов'язково треба порушити мовчанку.