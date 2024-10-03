Згідно з прогнозом, йдеться про Тельців, Раків та Скорпіонів. Детальніше про те, що на них чекає, читайте у гороскопі LifeStyle 24.

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Телець

У Тельців дрібні проблеми на роботі почалися ще влітку, однак представники цього знаку зодіаку думали, що це тимчасові труднощі. Тепер астрологи мають для них погані новини. Річ у тім, що справи у кар'єрі будуть погіршуватися з кожним днем, що в результаті призведе до остаточного краху.

Гороскоп для Тельців

Рак

Невдача у кар'єрі до Раків прийде дуже несподівано. Здавалося, що справи йдуть якнайкраще. Проте астрологи кажуть, що жовтень стане одним із найгірших місяців для представників цього знаку зодіаку. Тож готуйтеся.

Гороскоп для Раків

Скорпіон

Скорпіони були занадто самовпевненими, кажуть астрологи. Тепер доведеться відповідати за свої вчинки. Найбільше від цього постраждає саме кар'єра. Представники цього знаку зодіаку вже зовсім скоро зазнають повного краху на роботі. Відновити репутацію буде дуже складно, на це потрібно багато часу.

Гороскоп для Скорпіонів