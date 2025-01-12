Близнюки та Козоріг, довіряйте собі та не бійтесь ризикувати, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Попри те, що представники цього знака зодіаку вже звикли до динаміки та постійних змін, ця зима може принести ситуацію, коли доведеться робити вибір. Ймовірно, історія стосуватиметься кар'єрних змін або ж переосмислення життєвих пріоритетів, які можуть кардинально змінити старі погляди.

Ймовірність 60% – зміна роботи або можливість руху по кар'єрній драбині.

Ймовірність 45% – нові знайомства, які стануть у пригоді в найближчому майбутньому.

Приймайте будь-які зміни, як належне, і будьте певні, що з легкістю зможете адаптуватись до нових викликів.

Гороскоп для Близнюків

Козоріг

Останні місяці Козороги прагнули змін в особистому житті. Розв'язання давнього конфлікту або початок нового життєвого етапу, до прикладу, переїзд, це ті події, які мають найбільший шанс на реалізацію. Астрологи рекомендують залишити позаду минуле, адже зміни будуть такими, яких потребувала ваша душа. Не залишайте місце на сумніви, адже вони можуть дещо загальмувати процес.

Гороскоп для Козорогів