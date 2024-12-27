Вже зовсім скоро настане Новий 2025 рік. У зв'язку з цим, особливо популярними стають деякі чоловічі імена. 24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку імен для хлопчиків, якими варто назвати сина у січні.

Цікаво Як назвати хлопчика у 2025 році: добірка популярних, незвичних і традиційних імен для малюків

Добірка імен для хлопчиків, які народяться у січні 2025

Богдан

Це ім'я має слов'янське походження та трактується як "дарований Богом". Богдани мають стійкий характер, тому цілеспрямовано втілюють свої мрії у життя. Такі чоловіки схильні відстоювати свою думку та боротися за справедливість. Представники цього імені мають лідерські якості, які можуть легко допомогти реалізуватися в житті.

Святослав

Ім'я Святослав утворене від слів "святий" і "слава". У сучасному світі так називають цілеспрямованих і наполегливих чоловіків, які знають як досягти своєї мети. Святослави дуже комунікабельні, тому мають велике коло спілкування та вміють домовлятися. Власники цього імені полюбляють вчитися та дізнаватися щось нове.

Маркіян

Таке ім'я походить з латинської мови та означає "присвячений Марсу". У сучасному світі так називають відважних і сміливих хлопців, харизма яких зачаровує багатьох. Маркіяни відзначаються здатністю критично мислити. Представники цього імені демонструють лідерські якості та вправно керують командою.

Як назвати хлопчика у січні 2025 / Фото Freepik

Павло

Це ім'я означає "маленький". У давнину так часто називали представників усіх верств населення. Власники цього імені мають добре розвинену інтуїцію та високий інтелект, що дозволяють їм розв'язувати навіть найскладніші проблеми. Такі чоловіки відзначаються гарним почуттям гумору, тому до них завжди тягнуться люди.

Данило

Таке ім'я має давньоєврейське походження та означає "Бог – мій суддя". Його власники не бояться брати на себе відповідальність за власні вчинки. Вони можуть бути гарними співрозмовниками, які завжди вислухають і підтримають у складний час.

Як ще можна назвати хлопчика у 2025 році

Ім'я Дем'ян має кілька версій походження: перша – з латинської мови та трактується як "присвячений Дамії", друга – від давньогрецького імені Damianos, яке перекладається як "підкорювати". Дем'яни мають гарне почуття гумору, через що притягують до себе багато людей.

Ім'я Август походить з латинської мови та означає "шанований" або "поважний". Його представники відзначаються ввічливістю та розумом, тому можуть займати керівні посади. Августи мають внутрішню силу, яка дозволяє їм йти вперед до своєї мети.