Близнюки, Терези та Риби, мрійливий характер і почуття задоволення мінімальних потреб не дозволяють досягати успіху, пише LifeStyle 24.

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Близнюки

Цей знак зодіаку полюбляє брати на себе багато різних задач, але потім зіштовхується із тим, що не може з усім впоратись. Крім того, Близнюкам важко зосередитись на майбутніх перспективах, бо вони хочуть усе тут і зараз.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Терезам буває важко приймати рішення через внутрішню невпевненість. Велика кількість варіантів тільки ускладнює їм завдання, а всередині починається паніка від незнання що робити далі. А небажання вступати в конфлікти та відстоювати власну думку справляє на інших враження, що в Терезів відсутнє почуття лідерства.

Гороскоп для Терезів

Риби

Через мрійливий характер Рибам простіше втекти від реальності, ніж взяти на себе велику відповідальність. Їм важко працювати в певних рамках, як дедлайни чи шаблон, бо вони схильні до більшої площини творчості та креативності.

Гороскоп для Риб