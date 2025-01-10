Овен і Рак, Лев і Скорпіон, якщо хочете бути щасливими, то дослухайтесь до прогнозу астрологів, пише LifeStyle24.

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Овен і Рак

Овни дуже імпульсивні та завжди хочуть досягнути чогось масштабного, а Раки є повною протилежністю, адже вони більш емоційні та чутливі, часто потребують стабільності та глибокого емоційного зв'язку. У рік Дерев'яної Змії різні підходи до життя можуть стати джерелом непорозумінь. Астрологи кажуть, що Овнам партнер-Рак може здатись надто прив'язаним, а Раки думатимуть про Овнів, що вони занадто різкі та нетерплячі.

Кому не можна бути разом у 2025 році / Фото Freepik

Лев і Скорпіон

Скорпіони хочуть контролю та глибокої близькості, а Леви прагнуть уваги. У 2025 році їхні характери стануть справжнім джерелом проблем, адже стосунки перетворяться не на міцний союз, а на боротьбу за домінування. Для Левів контроль неприпустимий, а Скорпіони не даватимуть того визнання, якого прагне партнер.