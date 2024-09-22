Рак, Скорпіон і Риби, потрібно перебороти свій страх, щоб жити зі спокійною душею, пише LifeStyle 24.

Зверніть увагу Для Тельців буде доволі травматичний день: гороскоп на 22 вересня

Рак

Оскільки цей знак зодіаку доволі емоційний та бере все близько до серця, то зустріч з експартнером може стати черговим ударом у поранену душу. Ця людина зробила їм занадто боляче, тому Раки не хочуть знову переживати емоційний біль. Їх страх може навіть переслідувати у найгірших снах, адже тема колишніх стосунків досі є не закритим гештальтом. У день осіннього рівнодення буде шанс закрити стару травму на все життя.

Гороскоп для Раків

Скорпіон

Попри те, що цей знак зодіаку вважається одним із найсильніших, однак розрив із коханою людиною для них дуже болюча тема. А зустріч із колишнім може змусити переживати Скорпіонів старі почуття про які вони хотіли забути, як страшний сон. Осіннє рівнодення стане шансом того, щоб поглянути страху в очі та побороти його.

Гороскоп для Скорпіонів

Риби

Представники цього знака зодіаку доволі мрійливі та чуттєві, тому тема нерозділеного кохання для них доволі травматична. Ба більше, у Риб був партнер після якого довелось заново будувати своє життя, тому зустріч у день осіннього рівнодення із такою людиною стане справжнім випробуванням.

Гороскоп для Риб