Рак, Терези та Козоріг, відчай не допоможе налагодити особисте життя, пише LifeStyle 24.

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Рак

Раки занадто довіряють людям, тому часто опиняються у пастці брехні та розчарування. Їм неодноразово розбивали серце, тому в цього знака зодіаку закрались думки, що почуття щастя та кохання – це точно не про них. Астрологи певні, що для самотніх Раків ще не настав той момент, коли на їхньому шляху появиться друга половинка, тому слід бути терплячими та не покидати віри.

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Терези

Самотні Терези стали наче колючим кактусом, який нікого до себе не підпускає. Така атмосфера апріорі не може стати допоміжним фактором при пошуку коханої людини. Варто скинути з себе гострі голки, й тоді особисте життя почне поступово налагоджуватись.

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Козоріг

Козороги дуже сильно заплутались у тому, кого саме хочуть бачити поруч із собою. Вони можуть проводити час із людиною, яка їм не симпатизує, бо не хочуть образити чужі почуття. Однак такий підхід ускладнює пошук справжнього кохання, адже шанс на стосунки отримує той кандидат чи кандидатка, які зовсім їм не цікаві.

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