Телець, Лев і Скорпіон, ваш девіз до теми зради звучить так: "Зрада – це вирок, а не випробування стосунків", пише LifeStyle24.

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Телець

Цей знак зодіаку не пробачає зради, однак і відразу не розриває стосунків, а вичікує моменту, щоб організувати зраднику "холодну війну". Тельці при подальшому спілкуванні та сварках не зможуть оминути теми зради. А одного дня просто зберуться та підуть без попередження, коли колишній партнер найменше очікуватиме такого повороту подій.

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Лев

Зрада для Левів це акт приниження, і вони ніколи не дозволять собі бути "обдуреними". Спершу цей знак зодіаку може приховувати свою ревність, а якщо переконається у факті зради, то викреслить таку людину назавжди зі свого життя. Леви не влаштовуватимуть скандалів, а просто дадуть зрозуміти, що більше не існуєте у їхньому світі.

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Скорпіон

Скорпіон вважається одним із найревнивіших знаків зодіаку. Він не тільки відчуває все на інтуїтивному рівні, а й може контролювати партнера навіть без явних підстав. Якщо ж цей знак зодіаку дізнається про зраду, то помста буде жорстокою. Вони зроблять усе, щоб колишній партнер шкодував про свій вчинок усе життя.

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