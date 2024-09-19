Телець, Рак і Водолій, приготуйтесь поринути у вирій пристрасті та любові, пише LifeStyle 24.

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Телець

Тельці певні, що їхнє серце завоювати не так просто. І це справді відповідає дійсності. Однак, пересічна людина, яка незабаром трапиться на їхньому шляху, доведе зворотне. Історія кохання розвиватиметься поступово та приховано від зайвих очей.

Гороскоп для Тельців

Рак

Цей знак зодіаку зустріне людину, яка навчить кохати й покаже, що означає бути коханим. Є ймовірність, що цей партнер не залишиться із Раками до кінця їхнього життя, а просто дасть життєвий урок, який стане цінною підказкою для майбутнього.

Гороскоп для Раків

Водолій

Водолії врешті відпустять стару образу, яку вони мали на експартнера. В один момент їхнє розбите серце почне загоюватись, а нова людина допоможе вилікувати рани.

Гороскоп для Водоліїв