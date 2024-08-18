Близнюки та Терези, у вашому особистому житті розпочнеться новий етап, пише LifeStyle 24.

Не пропустіть Зрадники нарешті покажуть своє обличчя: гороскоп на 18 серпня

Близнюки

Щире бажання пізнати справжнє почуття кохання нарешті знайде джерело натхнення. У вересні станеться несподівана зустріч, яка поєднає ваші серця на довгі роки життя. Але пам'ятайте, що не слід розраховувати на чарівну фею, яка за помахом палички здійснить бажання. Саме від ваших зусиль і старань залежатиме наскільки швидко станеться доленосна зустріч.

Гороскоп для Близнюків

Терези

Відчай у коханні раптово переросте у щирі емоції. У вашому житті давно є людина, яка проявляє знаки уваги та готова звернути гори, щоб завоювати неприступність. Однак ви успішно ігноруєте всі старання. Змініть підхід до особистого життя – тоді все стане на свої місця.

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