Телець і Козоріг, січень стане початком щасливого розділу у вашому особистому житті, пише LifeStyle24.

Зверніть увагу Попередження на січень – у 3 знаків зодіаку цей місяць буде тривожним

Телець

Для представників цього знака зодіаку січень стане по-справжньому особливим і щасливим місяцем. Якщо хтось із Тельців уже знайшов другу половинку, то перший місяць нового року допоможе краще відкритись обом партнерам й зміцнити зв'язок у стосунках. Самотні Тельці мають високий шанс на те, щоб зустріти когось особливого, хто відповідатиме їхньому уявленню про ідеальні стосунки.

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Козоріг

У січні Козороги відчуватимуть особливий підйом у стосунках. Зізнання у почуттях чи розвиток нової романтичної історії нарешті знайдуть своє місце на реалізацію. Якщо цей знак зодіаку вже має партнера, то слід очікувати на приємну несподіванку. Вірте у свої почуття та не бійтесь відкриватись коханню.

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