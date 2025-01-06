Телець, Діва та Козоріг, зірки сприятимуть щасливим змінам, якщо ви будете щирими та відкритими до нових почуттів, пише LifeStyle24.

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Телець

Період магнітної бурі стане часом, коли представники цього знака зодіаку отримають особливу увагу від партнера або ж знайдуть кохання всього життя. Природне сяйво приверне цікаві знайомства, однак не слід забувати про те, що партнер потребує уваги у відповідь. Головна запорука щасливих стосунків – взаємність.

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Діва

Харизма Дів підсилиться у час магнітної бурі. Це буде ідеальний час для нового роману або ж поглиблення тих стосунків, які існують тривалий час. Довіряйте почуттям, і тоді навіть маленький крок на зустріч коханню змінить ваше життя.

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Козоріг

Магнітні бурі принесуть у стосунки Козорогів гармонію та взаємопідтримку. Дні з партнером будуть сповнені романтики, а самотнім представникам цього знака зодіаку зірки сприятимуть доленосним знайомствам. Насолоджуйтесь тими моментами, до яких лежать серце та душа.

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