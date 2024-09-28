Діва, Терези та Козоріг, завищені почуття та вимоги не додають щастя нікому, пише LifeStyle 24.

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Діва

Оскільки цей знак зодіаку належить до категорії перфекціоністів, то їм притаманне почуття пошуку недоліків у собі та партнері. Надмірна критичність і прагнення до ідеалу – чимале випробування для романтичних стосунків. Діви часто роблять "з мухи слона", а критичність партнера може стати тригером для роздратування.

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Терези

Представники цього знака зодіаку доволі часто можуть вдаватись до почуття ревнощів і недовіри. Надмірний контроль і бажання знати про все, що відбувається поза зоною їхнього бачення, призводить до чималих конфліктних ситуацій. Ба більше, за необхідності Терези можуть вдатись до маніпуляції, що тільки загострює напругу в стосунках.

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Козоріг

Більшість Козорогів страждає на тривожний тип прив'язаності. Найменший холод зі сторони партнера чи думка про те, що їхнє місце може зайняти інша людина – стає справжнім випробуванням для психіки. Від цього стану страждає і друга половинка, адже не розуміє причини такої поведінки. Тільки взаємний діалог допоможе знайти вирішення з такої ситуації.

Гороскоп для Козорогів