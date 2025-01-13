Телець і Терези, риси характеру роблять вас ідеальними партнерами для тих, хто є поціновувачем стабільності та взаєморозуміння, пише LifeStyle24.

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Телець

Представники цього знака зодіаку відомі терпливістю та стабільністю. У взаєминах із партнером вони шукають зв'язок, який ніхто не зможе зруйнувати. Ба більше, вони намагаються зберігати спокій навіть у складних ситуаціях, адже природна врівноваженість допомагає уникати драм і конфліктів. Тельці дуже віддані та завжди готові працювати над стосунками, якщо бачать у них перспективу.

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Терези

Цей знак зодіаку символізує гармонію та баланс. Терези намагаються уникати конфліктних ситуацій та пробують зберегти мир у взаєминах. Дипломатичність допомагає знайти компроміс та задовольняє потребу партнера бути почутим. Терези готові йти на поступки, щоб зберегти гармонію, однак постійно користуватись цим не вийде. Вони знають собі ціну, і знають яким має бути їхнє життя.

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