Під час події друзі традиційно обмінюються листівками, привітаннями та подарунками. До речі, в деяких країнах це свято відзначається в інші дати, в Україні ще, наприклад, – 9 червня. Однак Міжнародний день дружби 30 липня офіційно проголосила Генеральна Асамблея ООН 27 квітня 2011 року.

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З нагоди свята LifeStyle 24 зібрав добірку привітань у картинках. Надішліть їх сьогодні своїм найближчим друзям та подякуйте за час, турботу та підтримку. Оскільки ці люди – одні з найважливіших у житті.

Міжнародний день дружби: картинки-привітання

Міжнародний день дружби / Фото "Апостроф"

Міжнародний день дружби / Фото forumsmile.com.ua

Міжнародний день дружби / Фото forumsmile.com.ua

Міжнародний день дружби / Фото vitai.com.ua

Міжнародний день дружби / Фото vitai.com.ua

Міжнародний день дружби / Фото with_love_card

Міжнародний день дружби / Фото Hochu

Міжнародний день дружби 2024 / Фото Hochu

Міжнародний день дружби / Фото Amazing Ukraine

Міжнародний день дружби / Фото Amazing Ukraine

Сподіваємося, що ви знайшли привітання, якими сьогодні зможете потішити своїх друзів. Не забувайте приділяти їм достатньо уваги й в інші дні, а не лише у свята, оскільки для нашого часу вони – справжній скарб.