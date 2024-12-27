У цей день наші предки доглядали за домашньою худобою. Про заборони й прикмети 27 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної церкви України.

Цікаво Календар релігійних свят на грудень 2024 року: що відзначатимуть українці

День святого первомученика Стефана

Він народився у родині євреїв. Після Зішестя Святого Духа, апостоли обрали сімох чоловіків, які б піклувалися про бідних та допомагали їм. Серед дияконів опинився і Стефан. Його навіть поставили архідияконом, бо він був першим. Через деякий час, окрім допомоги нужденним, святий почав брати участь у богослужіннях. Стефан багато проповідував у Єрусалимі, через що викликав заздрість і ненависть у юдеїв. Одного дня вони схопили святого і відправили на суд Синедріон. Юдеї повідомили, що Стефан нібито зневажає Господа й пророка Мойсея. Згодом святого відвели за місто, де закидали каміннями. Тіло Стефана залишили диким звірам, але через деякий час його поховали в храмі біля Єрусалиму.

Що не можна робити

Не варто відмовляти у допомозі нужденним і бідним.

Не рекомендується вживати алкоголь.

Не можна класти в кишені великі купюри, бо привабите матеріальні труднощі.

Не слід займатися хатніми справами, зокрема прасувати, прати й прибирати.

Народні прикмети

Якщо на небі побачите червоний місяць, то скоро випаде сніг.

Якщо на вулиці туман, то очікуйте потепління.

Якщо на гілках дерев побачите іній, то в наступному році буде гарний врожай.

Якщо сьогодні випаде сніг, то в наступному році в лісі буде багато грибів.

Що ще відзначають

День контррозвідки СБУ. Його щорічно відзначають 27 грудня. Дату святкування обрали невипадково. Річ у тім, що Департамент контррозвідки СБУ був заснований саме 27 грудня 1991 року. Його працівники займаються протидією шпигунству, терористичній діяльності та іншим загрозам державній безпеці України.