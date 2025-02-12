24 Канал підготував теплі привітання з Днем святого Валентина у картинках і словах. Обов'язково надішліть їх своїм коханим людям, яким хочете подарувати радість і любов.

Не пропустіть Нехай любов завжди гріє серце: щирі привітання з Днем святого Валентина своїми словами

Привітання з Днем святого Валентина 2025: картинки й слова

Сьогодні День святого Валентина, день закоханих! Моя кохана, найулюбленіша і найбажаніша (коханий, найулюбленіший і найбажаніший), вітаю тебе! Хочу зізнатися тобі у своїх почуттях – вони щирі та безмежні! Ти завжди будеш моїм натхненням, моєю музою та моєю радістю. Щиро дякую за твою турботу, увагу та тепло. Хочу, щоб ти була (був) зі мною цілу вічність!

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Вітаю тебе із Днем святого Валентина! Бажаю, щоб у цей день ти відчувала (відчував) тільки найприємніші емоції, щоб, попри те, що за вікном холодний зимовий день, на твоїй душі було завжди тепло, а у твоїх очах не було жодної сльози!

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

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Сьогодні, у День закоханих, моє серце б'ється сильніше, коли я дивлюся на тебе. Ти – моє найбільше кохання, моя опора та вдих життя. Твої очі – моє небо, де завжди хочеться літати. Нехай наше кохання цвіте, як весна, і ніколи не в'яне. Щасливого свята!

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Люба моя (Любий мій), твоя присутність в моєму житті робить його казкою. У цей особливий день я бажаю тобі багато сонячних днів, щасливих митей та незабутніх моментів. Твоє кохання – моє щастя, яке я бережу найбільше.

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

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Моя кохана (Мій коханий), у цей чудовий день я бажаю нам обом зануритися у світ нашого кохання, де час сповільнюється, а серця б'ються в унісон. Ти – моє все, моя радість, підтримка, натхнення і моя найбільша скарбниця. Нехай наші почуття зростають, мов найкрасивіший весняний сад. Люблю тебе.

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У цей прекрасний День закоханих, хочу сказати, як я вдячний (вдячна) за те, що ти є в моєму житті. Твої ніжність і турбота роблять мене кращим, а твоя любов дарує силу. Нехай наші душі завжди співають у гармонії, а наші серця палають вогнем кохання. Люблю і ціную тебе безмежно!

Привітання з Днем святого Валентина 2025 / Колаж LifeStyle24

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З Днем закоханих! Кожен момент з тобою – це диво, яке заповнює моє життя світлом та радістю. Твоя ніжність розквітає в моєму серці, немов квітка на ранковій зорі, пробуджуючи в ньому найкращі почуття. З тобою я відчуваю, що кожен день – нова можливість любити та бути коханим.

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Моя наймиліша (Мій наймиліший), у цей День святого Валентина я хочу віддати тобі своє серце, як символ нашої вічної любові та відданості. Кожен момент з тобою – найбільший дар, який я міг би отримати. Нехай наше кохання буде як весняний день – свіже, яскраве і повне надії. Люблю тебе усією душею.