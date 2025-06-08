LifeStyle24 підготував гарні привітання з Зеленими святами у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним і друзям, яким хочете підняти настрій у цей день.
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Привітання Зеленими святами 2025: картинки, проза й вірші
Вітаю зі святом! Нехай Свята Трійця супроводжує по життю й оберігає від горя, нещастя і злих людей. Бажаю міцного здоров'я, добробуту в сімейних справах та кар'єрі, удачі в будь-яких починаннях. Хай Бог дасть все, чого забажається!
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Нехай цей день осяє світлом ваш світ, нехай у ваш дім прийде святе тепло. Бажаємо вам завжди зустрічати свята в колі величезної й дружної сім'ї. Щастя, тепла і миру.
Привітання з Зеленими святами 2025 / Колаж LifeStyle24
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Всім серцем і душею хочу побажати вам тільки добра в це чисте та світле свято Святої Трійці. Нехай цей день дарує вам радість та зцілення, гілочки берези нехай проганяють із життя все погане, а хороше обов'язково залишається і примножується. Щастя вам!
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Вітаю з великим святом Святої Трійці, наповненим літнім теплом та прекрасною зеленню. Нехай ваше серце не знає тривог і ви переповнювалися любов'ю, цвітінням добрих почуттів до далеких і близьких, благословенною щедрістю та безмежною вірою у краще. Нехай Свята Трійця оберігає вас, захищає від необачних слів і вчинків, вселяє у надію у найкраще.
Привітання з Зеленими святами 2025 / Колаж LifeStyle24
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У житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!
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З Трійцею вітаю щиро!
Радості, тепла та миру,
Божих вам благословінь,
Віри, мудрості, прозрінь.
Милосердя вам, достатку,
Хай ростуть скоріше статки,
Щоб могли допомагати,
Віру в Бога не втрачати!
Привітання з Зеленими святами 2025 / Колаж LifeStyle24
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Чебрець, любисток, листя клена –
Сьогодні все навкруг зелене!
Тож хай на ці Зелені свята
Вам буде радості багато!
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Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
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Зі Святою Трійцею!
Хай серце заспокоїться,
Добро хай додається
І всі мрії збуваються!