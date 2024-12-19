У давнину люди часто займалися виготовленням одягу та прикрас, тому отримували відповідні прізвища, що означали рід діяльності. Про такі родові імена – розповідає 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

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Прізвища, які давали людям, що працювали у сфері моди

Такі прізвища не лише зберігають традиції та культурні особливості, але й дозволяють зазирнути у минуле, де мода була важливою частиною життя людей. Ці родові імена походять від назв професій кравця, шевців, ювелірів тощо. Не всі могли отримати подібні прізвища, тому це свідчило про високу майстерність та професіоналізм у своїй справі. Серед таких родових імен:

Золотар, Золотаренко й Золотарук – наразі відомо про 2475 носіїв цих прізвищ в Україні. У давнину їх власники були ювелірами, які займалися виготовленням прикрас або обробкою коштовних металів.

– наразі відомо про 2475 носіїв цих прізвищ в Україні. У давнину їх власники були ювелірами, які займалися виготовленням прикрас або обробкою коштовних металів. Модник і Модницький – у сучасному світі представників цих прізвищ майже не залишилося в Україні. Ймовірно, наші предки отримували такі родові імена, якщо одягалися з огляду на тренди або навіть створювали їх.

– у сучасному світі представників цих прізвищ майже не залишилося в Україні. Ймовірно, наші предки отримували такі родові імена, якщо одягалися з огляду на тренди або навіть створювали їх. Ткач, Ткачук і Ткаченко – ці прізвища вважаються одними з найпоширеніших в Україні. Кількість їх власників разом становить понад 150 тисяч людей. У минулому ткачі займалися важливою справою – виготовленням тканин, які потім використовували для виробництва одягу.

– ці прізвища вважаються одними з найпоширеніших в Україні. Кількість їх власників разом становить понад 150 тисяч людей. У минулому ткачі займалися важливою справою – виготовленням тканин, які потім використовували для виробництва одягу. Швець і Швецько – понад 30 тисяч українців можуть похизуватися цими прізвищами. Ймовірно, пращури таких людей були шанованими особами в суспільстві, оскільки до них нерідко зверталися з проханням виготовити взуття, що зараз вважається ключовою частиною будь-якого образу.

– понад 30 тисяч українців можуть похизуватися цими прізвищами. Ймовірно, пращури таких людей були шанованими особами в суспільстві, оскільки до них нерідко зверталися з проханням виготовити взуття, що зараз вважається ключовою частиною будь-якого образу. Кравченко, Кравець і Кравцов – кількість носіїв цих прізвищ разом становить понад 105 тисяч людей. У давнину предки могли отримати такі родові імена, якщо були кравцями та займалися створенням одягу.

Прізвища, які давали людям, що працювали у сфері моди / Фото Freepik

Прізвища, носіїв яких майже не залишилося в Україні

У сучасному світі все більше українців цікавиться походженням власних родових імен. Однак далеко не кожне прізвище є популярним сьогодні. Деякі родові імена налічують менше ніж 100 власників. До найрідкісніших прізвищ в Україні належать:

Ляля – 51 носій;

Заваликут – 2 носії;

Недайборщ – 92 носії;

Непийпиво – 79 осіб;

Чорнооченко – 15 носіїв;

Чорторийський – 16 носіїв;

Обійдихата – 47 носіїв;

Палилюлька – 22 носії;

Бідось – 35 носіїв;

Брехун – 73 носії;

Печиборщ – 77 носіїв;

Рільник – 7 носіїв;

Річка – 40 носіїв;

Поцілуй – 17 носіїв;

Товчигречка – 87 носіїв;

Убийсобака – 28 носіїв;

Україна – 26 осіб;

Псяр – 4 носії.

Їх носіїв залишилося дуже мало в Україні, тому ними похизуватися може невелика кількість людей.