24 Канал з посиланням на Товариство "Краєзнавець" ім. Василя Івановича Маслова м. Прилуки розповідає про прізвища, які давали пихатим людям. Ці родові імена не вважаються поширеними в Україні.

Цікаво 11 українських прізвищ, які давали лише найрозумнішим: перевірте своє у переліку

Добірка прізвищ, які давали самовпевненим і пихатим людям

Прізвища Індик та Індиченко утворювали від назви тварини "індик". Ймовірно, наші предки давали такі родові імена людям, що здавалися занадто впевненими у собі. У сучасному світі відомо про 763 власники цих прізвищ, які проживають на Київщині та Харківщині.

Родове ім'я Коровай сформоване від назви весільного хліба. Представниками цього прізвища могли стати лише гордовиті люди, які мали занадто високу думку про себе. В Україні людей з цим родовим іменем не дуже багато – 742 носії.

Водночас прізвище Кокошко утворене від слова "кокош", яке трактувалося як "півень". Його власниками були зарозумілі люди, які зверхньо дивилися на інших. Загалом є 632 українці, яким належить таке родове ім'я. Це прізвище можна часто почути у Києві, Хмельницькому та Одесі.

Крім цього, вказувати на наявність пихи в людини може родове ім'я Божко. У давнину таким прізвищем могли похизуватися самозакохані люди. Наразі відомо про 9057 носіїв цього родового імені, які мешкають в усіх областях України, але найбільше – на Київщині, Харківщині та Дніпровщині.

Що цікаво, наші предки часто давали прізвище Дундук людям, які вирізнялися зарозумілістю та гордовитістю. Власників цього родового імені є 433 в Україні. Серед областей, де прізвище найбільше зустрічається – Дніпропетровська та Запорізька.

Прізвища, які давали пихатим людям / Фото Freepik

Які існують жартівливі українські прізвища

Більшість колоритних українських прізвищ колись належала козакам. Такі родові імена часто утворювалися на території Запорозької Січі та могли багато розповісти про своїх носіїв. У сучасному світі ці прізвища викликають усмішку, оскільки мають незвичне звучання. Серед таких родових імен: Дрімайло, Сопель, Слинюк, Неїжборщ, Недайкаша, Нагнибіда, Небийбаба, Горбиніс, Непийвода, Паливода, Хропач, Убийвовк і Перебийніс.