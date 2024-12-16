Раніше одне з найбільших церковних свят в Україні відзначали 7 січня. Цього ж року, як і минулого, українці святкуватимуть Різдво 25 грудня, що припадає на середу, пише 24 Канал.

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Різдво в Україні: відмінності між 25 грудня та 7 січня

Раніше 25 грудня Різдво святкували на Заході, а Україна відзначала його 7 січня разом Росією, Грузією, Сербією та деякими іншими країнами. Тобто наша держава жила за юліанським календарем, а не за григоріанським.

Юліанський календар запровадив колишній диктатор Стародавнього Риму Юлій Цезар. Однак він був не зовсім точний, адже римляни думали, що Земля обертається навколо сонця швидше, аніж це було насправді. Так, юліанський календар почав відставати на 10 днів. Згодом, у 1582 році, Папа Римський Григорій XIII здійснив реформу календаря. Після 4 жовтня одразу наступило 15, а новий календар став називатися григоріянським.

Попри це, не всі країни перейшли на календар, запроваджений Папою Римським, зокрема й українські землі. Пізніше вони були під Російською імперією, де вважили, що "католик православному не брат".

Різдво 25 грудня та 7 січня / Фото Unsplash

Коли розпочалася революція, УНР таки перейшла на григоріанський календар, те ж саме зробили більшовики. Однак церква цього не підтримала й надалі дотримувалася юліанського.

Тобто люди та церква жили за різними календарями, а неточність юліанського згодом збільшилася на 13 днів.

Коли українські греко-католики були під владою Польщі, вони відмовилися переходити на григоріянський календар, аби зберегти свою ідентичність. Крім того, віряни не хотіли втрачати зв'язок з тими, хто проживав в СРСР. Тобто українці, хоч і перебували під різними державами, відзначали свята однаково.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, українці нарешті почали святкувати Різдво та інші свята з багатьма країнами цивілізованого світу. Так ми ще більше віддалились від свого споконвічного ворога.