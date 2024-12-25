У цей день наші предки збиралися родинами, молилися та ходили колядувати. Про заборони й прикмети 25 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.

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Різдво Христове

Діва Марія та її чоловік Йосиф жили у Назареті. За переказами, римський імператор хотів зробити перепис населення. Через це подружжя вирушило до Вифлеєму. Марії та Йосифу довелося зупинитися в хліві для овець, де вночі вже народився Ісус Христос. Після того, як Син Божий з'явився на світ, на небі засяяла яскрава зоря. У той момент Ангел сповістив пастухів про народження Спасителя. Чоловіки прибули до хліва, де побачили Марію та маленького Ісуса. Згодом пастухи почали розповідати радісну звістку іншим.

Що не можна робити

Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити й вишивати.

Не рекомендується йти на риболовлю або полювання.

Не можна стригти волосся й нігті, бо існує ризик скоротити тривалість життя.

Не слід лихословити, заздрити та пліткувати.

Народні прикмети

Якщо сьогодні розіб'ється посуд, то в наступному році в родині буде багато сварок.

Якщо на вулиці тепло, то весна прийде нескоро.

Якщо на небі побачите багато зірок, то в наступному році буде гарний врожай.

Якщо кіт довго спатиме, то скоро прийдуть морози.

Що ще відзначають

Ханука. Це важливе свято для євреїв, яке триває протягом 8 днів. Цьогоріч Ханука стартує 25 грудня, а завершується 2 січня. Під час свята євреї запалюють спеціальні свічки, а свічник, який називається ханукія, ставлять на підвіконня. Протягом Хануки євреї збираються за святковим столом, ходять в гості та готують смачні страви, серед яких картопляні оладки, тушковане м'ясо та пончики, які називаються суфганійот.