У цей день наші предки збиралися родинами, молилися та ходили колядувати. Про заборони й прикмети 25 грудня – розповідає 24 Канал з посиланням на Православний церковний календар.
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Різдво Христове
Діва Марія та її чоловік Йосиф жили у Назареті. За переказами, римський імператор хотів зробити перепис населення. Через це подружжя вирушило до Вифлеєму. Марії та Йосифу довелося зупинитися в хліві для овець, де вночі вже народився Ісус Христос. Після того, як Син Божий з'явився на світ, на небі засяяла яскрава зоря. У той момент Ангел сповістив пастухів про народження Спасителя. Чоловіки прибули до хліва, де побачили Марію та маленького Ісуса. Згодом пастухи почали розповідати радісну звістку іншим.
Що не можна робити
- Не варто займатися рукоділлям, зокрема шити й вишивати.
- Не рекомендується йти на риболовлю або полювання.
- Не можна стригти волосся й нігті, бо існує ризик скоротити тривалість життя.
- Не слід лихословити, заздрити та пліткувати.
Народні прикмети
- Якщо сьогодні розіб'ється посуд, то в наступному році в родині буде багато сварок.
- Якщо на вулиці тепло, то весна прийде нескоро.
- Якщо на небі побачите багато зірок, то в наступному році буде гарний врожай.
- Якщо кіт довго спатиме, то скоро прийдуть морози.
Що ще відзначають
Ханука. Це важливе свято для євреїв, яке триває протягом 8 днів. Цьогоріч Ханука стартує 25 грудня, а завершується 2 січня. Під час свята євреї запалюють спеціальні свічки, а свічник, який називається ханукія, ставлять на підвіконня. Протягом Хануки євреї збираються за святковим столом, ходять в гості та готують смачні страви, серед яких картопляні оладки, тушковане м'ясо та пончики, які називаються суфганійот.