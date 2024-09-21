Різдво Пресвятої Богородиці зазвичай проводять у сімейному колі, а вранці люди йдуть до храму. Що ж заборонено робити у це церковне свято, розповість LifeStyle 24.

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Різдво Пресвятої Богородиці: що не можна робити

Основні заборони діють щодо жінок. Так, у цей день не варто сперечатися та сваритися зі свекрухами. Кажуть, що після сутички довго не виходитиме помиритися. Загалом у Різдво Пресвятої Богородиці варто пробачати одне одному усі образи, а не тримати їх у собі.

Краще не копати картоплю, слід зробити це до свята.

Заборонено займатися рукоділлям: шити, вишивати й в'язати.

Не варто сваритися з близькими людьми.

У народі також кажуть, що у свято не рекомендується відмовляти у допомозі нужденним, інакше незабаром й вас залишать наодинці з бідою. Крім того, не можна прибирати у будинку, прати та мити підлогу.

Водночас не варто займатися важкою фізичною працею, бо можете накликати неприємності. Також сьогодні заборонено лінуватися й не йти до церкви через нібито важливі справи. День треба провести у сімейному колі та з молитвою.