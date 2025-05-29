Цветы можно назвать бесспорной классикой для праздничного поздравления, особенно на последний звонок. Хотя живые растения и создают атмосферу торжественности, они быстро вянут. Именно поэтому все больше учеников и родителей ищут подарки, которые надолго остаются в сердце и памяти. LifeStyle24 подготовил подборку лучших идей презентов, которые подарят незабываемые эмоции учителям.

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Что подарить учителю на последний звонок

Фотокнига или коллаж воспоминаний с подписями учеников

Соберите фотографии из жизни класса, например, с праздников, уроков, экскурсий, забавных моментов и памятных событий, и создайте из них книгу или коллаж. Для этого можно использовать онлайн-сервисы или воспользоваться соответствующими услугами. Каждый ученик может написать несколько строк с пожеланиями или поделиться приятными воспоминаниями, связанными с преподавательницей. А для того, чтобы сделать подарок оригинальным, то оформите его в стиле школьного дневника. Эту книгу учительница сможет просматривать и вспоминать своих учеников с теплом.

Фотокнига / Фото Freepik

Именная ручка или набор канцелярии

Выберите канцелярский набор с гравировкой – именем учительницы, пожеланием для нее или датой последнего звонка. Далее положите элегантную канцелярию, в частности блокнот, карандаш или ручку, в красивую коробку. Добавьте хорошую открытку с трогательной подписью и тогда ваш подарок точно запомнится учительнице.

Именная ручка / Фото Laser Mark

Конфеты в подарочном наборе

Это может быть набор шоколада ручной работы, трюфели, марципаны или тематические конфеты в красивой коробке. Что интересно, этот подарок можно дополнить цветами или открыткой внутри.

Конфеты для учителя / Фото Pinterest

Ароматическая свеча или набор для релакса

Этот подарок точно создаст уютную атмосферу и поднимет настроение учительнице. Вручите преподавательнице свечу с ароматом лаванды, ванили, жасмина или цитрусовых фруктов. В то же время вы можете купить целый набор для релакса, в который будут входить: соль для ванны, эфирное масло, травяной чай и маска для сна.

Ароматическая свеча / Фото Pinterest

Небольшое украшение

Если вы планируете выбрать украшение для учительницы, то изделие должно быть универсальным и тематическим. Так, можно подарить: аутентичную брошь в форме книги, цветка или сердца, подвеску с инициалами или знаком бесконечности и браслет с символической надписью.

Украшение / Фото Pinterest

Напомним, наша редакция подготовила хорошие поздравления с последним звонком в картинках и словах.