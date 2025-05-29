Квіти можна назвати безперечною класикою для святкового привітання, особливо на останній дзвоник. Хоч живі рослини й створюють атмосферу урочистості, вони швидко в'януть. Саме тому дедалі більше учнів і батьків шукають подарунки, які надовго залишаються в серці й пам'яті. LifeStyle24 підготував добірку найкращих ідей презентів, які подарують незабутні емоції вчителям.

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Що подарувати вчителю на останній дзвоник

Фотокнига або колаж спогадів з підписами учнів

Зберіть фотографії з життя класу, наприклад, зі свят, уроків, екскурсій, кумедних моментів та пам'ятних подій, і створіть з них книгу або колаж. Для цього можна використати онлайн-сервіси або скористатися відповідними послугами. Кожен учень може написати кілька рядків із побажаннями або поділитися приємними спогадами, пов'язаними з викладачкою. А для того, щоб зробити подарунок оригінальним, то оформте його у стилі шкільного щоденника. Цю книгу вчителька зможе переглядати й згадувати своїх учнів з теплом.

Фотокнига / Фото Freepik

Іменна ручка або набір канцелярії

Оберіть канцелярський набір з гравіюванням – іменем вчительки, побажанням для неї або датою останнього дзвоника. Далі покладіть елегантну канцелярію, зокрема блокнот, олівець чи ручку, у красиву коробку. Додайте гарну листівку зі зворушливим підписом і тоді ваш подарунок точно запам'ятається вчительці.

Іменна ручка / Фото Laser Mark

Цукерки в подарунковому наборі

Це може бути набір шоколаду ручної роботи, трюфелі, марципани або тематичні цукерки у красивій коробці. Що цікаво, цей подарунок можна доповнити квітами або листівкою всередині.

Цукерки для вчителя / Фото Pinterest

Ароматична свічка або набір для релаксу

Цей подарунок точно створить затишну атмосферу і підніме настрій вчительці. Вручіть викладачці свічку з ароматом лаванди, ванілі, жасмину або цитрусових фруктів. Водночас ви можете купити цілий набір для релаксу, в який входитимуть: сіль для ванни, ефірна олія, трав'яний чай та маска для сну.

Ароматична свічка / Фото Pinterest

Невелика прикраса

Якщо ви плануєте обрати прикрасу для вчительки, то виріб має бути універсальним і тематичним. Так, можна подарувати: автентичну брошку у формі книги, квітки або серця, підвіску з ініціалами або знаком нескінченності та браслет із символічним написом.

Прикраса / Фото Pinterest

Нагадаємо, наша редакція підготувала гарні привітання з останнім дзвоником у картинках і словах.