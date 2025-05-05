Теплых слов заслуживает каждая, поэтому посвятите свое время женщинам, которые празднуют именины сегодня. LifeStyle24 подготовил искренние поздравления в картинках, прозе и стихах с Днем ангела Ирины.
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Поздравления с Днем ангела Ирины 2025: картинки, проза и стихи
Ирина, поздравляю тебя с Днем ангела. Масляными красками или акварелью, рисуй или пиши настоящие шедевры счастья и своей любви. Желаю тебе, Ирина, здоровья, крепких сил, ярких улыбок, частых поводов для праздника, удачи и вдохновения. Будь всегда красивая, жизнерадостная и замечательная!
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С Днем ангела Ирины! Пусть каждый день дарит ощущение праздника, радости и ярких красок. Удачи, успехов во всех рабочих делах, заботы, поддержки, любви в делах личных. Пусть сбываются мечты, цели будут достигнуты, а уровень удовлетворения своей жизни растет с каждым днем!
Поздравление с Днем ангела Ирины 2025 / Коллаж LifeStyle24
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У день святковий гріють душу,
Теплі побажання,
Настрій свята в серці творять,
Щирі привітання!
В іменини ми бажаєм,
І щодня й щомиті,
Хай Ірині помагає,
Ангел покровитель!
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Хай Ірину нашу ангел оберігає,
І в усьому, завжди їй допомагає!
Хай тобі Господь із неба,
Додає усе що треба.
Щоби добре серце мала,
І усім допомагала,
Розквітала, багатіла,
І з роками молоділа.
Друзі, щоб добра бажали,
На роботі поважали,
Щоби жити було мило,
Щоб завжди була щаслива!
Поздравления с Днем ангела Ирины 2025 / Коллаж LifeStyle24
Напомним, что ранее наша редакция рассказывала о том, что, что ранее наша редакция рассказывала о днях ангела в мае 2025 года.
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Искренне поздравляю тебя, Ирина, с красивым праздником – Днем ангела. Хочу в этот день пожелать тебе лишь одного: пусть твой Ангел-хранитель помогает тебе лететь, когда твои крылья опускаются вниз.
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С Днем ангела Ирины! Желаю крепкого здоровья, пылкой любви, семейного уюта, прибыльной работы, огромного успеха, удачи, необъятного счастья и постоянного вдохновения! Пусть твои дни будут полны незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!
Поздравление с Днем ангела Ирины 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Твоє ім'я – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде і є надія!