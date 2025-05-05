На теплі слова заслуговує кожна, тож присвятіть свій час жінкам, які святкують іменини сьогодні. LifeStyle24 підготував щирі привітання у картинках, прозі й віршах з Днем ангела Ірини.

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Привітання з Днем ангела Ірини 2025: картинки, проза й вірші

Ірино, вітаю тебе з Днем ангела. Олійними фарбами або аквареллю, малюй або пиши справжні шедеври щастя і своєї любові. Бажаю тобі, Ірино, здоров'я, міцних сил, яскравих посмішок, частих приводів для свята, удачі й натхнення. Будь завжди красива, життєрадісна і чудова!

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З Днем ангела Ірини! Нехай кожен день дарує відчуття свята, радості і яскравих фарб. Удачі, успіхів у всіх робочих справах, турботи, підтримки, любові в справах особистих. Нехай збуваються мрії, цілі будуть досягнуті, а рівень задоволення свого життя зростає з кожним днем!

Привітання з Днем ангела Ірини 2025 / Колаж LifeStyle24

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У день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай Ірині помагає,

Ангел покровитель!

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Хай Ірину нашу ангел оберігає,

І в усьому, завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоби добре серце мала,

І усім допомагала,

Розквітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі, щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

Привітання з Днем ангела Ірини 2025 / Колаж LifeStyle24

Нагадаємо, що раніше наша редакція розповідала про дні ангела у травні 2025 року.

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Щиро вітаю тебе, Ірино, з красивим святом – Днем ангела. Хочу в цей день побажати тобі лише одного: нехай твій Ангел-охоронець допомагає тобі летіти, коли твої крила опускаються вниз.

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З Днем ​​ангела Ірини! Бажаю міцного здоров'я, палкого кохання, сімейного затишку, прибуткової роботи, шаленого успіху, вдачі, неосяжного щастя та постійного натхнення! Нехай твої дні будуть сповнені незабутніми моментами, цікавими людьми та перспективними мріями!

Привітання з Днем ангела Ірини 2025 / Колаж LifeStyle24

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Твоє ім'я – найкраще із імен,

Яким тебе благословила мати,

І ангел взяв тебе під свій покров,

Щоб до кінця життя оберігати!

Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,

З тобою разом хай сумує і радіє,

Ти вір йому, бо він не підведе,

На нього завжди буде і є надія!