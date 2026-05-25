Сегодня стоит поздравить всех языковедов, литературоведов, учителей, редакторов и тех, для кого слово – настоящее призвание. Чтобы вы могли красиво и тепло пожелать всего наилучшего знакомым филологам, мы собрали особую подборку поздравлений в картинках, прозе и стихах. Выбирайте то, которое больше всего отзывается сердцу, и отправляйте коллегам, друзьям или наставникам.
Не пропустите Какой сегодня церковный праздник: православный календарь на май 2026 года
День филолога 2026: поздравления в картинках, прозе и стихах
У це свято професійне
Ми поспішаємо філологів привітати.
З вас кожен профі, геніальний,
Знає, як сказати й що додати!
Нехай вас супроводжує удача,
І в кар'єрі тільки чекає успіх,
Щоб вирішувалися складні завдання,
Щоб зуміли навчити ви всіх!
***
Нехай у День філолога забудуться
Проблеми та складні ситуації.
І всі мрії, як у казці, збудуться,
Навіть без знаків пунктуації.
Нехай завжди вам підкоряються
Всі мови без винятку
І сонце з неба усміхається,
І кожен день буде в достатку!
Поздравление с Днем филолога 2026 / Коллаж 24 Канала
***
Граматика, фонетика
І чистих звуків дзвін
Філологам хорошим
Приємніше, ніж сон.
Сьогодні День філолога,
Тож вітаємо вас всіх,
Бажаємо всього найкращого,
Нехай вас чекає успіх!
***
Від щирого серця вітаю
І побажати тобі хочу,
Філолог, друг, не нудного життя,
Любові, здоров'я та добра.
Нехай мовою не дуже книжковою,
Зате з великою кількістю тепла.
Поздравление с Днем филолога 2026 / Коллаж 24 Канала
С Днем филолога! Желаю вам успехов и здоровья, радости и счастья! Ваша работа и ваши усилия открывают для нас новые горизонты, обогащают и придают особую яркость для всей нашей общественной жизни!
***
С Днем филолога! Пусть ваши пера никогда не усыхают, пусть вам легко находятся меткие слова, а ваши тексты пусть всегда звучат, как песня!
Поздравление с Днем филолога 2026 / Коллаж 24 Канала
***
Поздравляю с профессиональным праздником. Пусть ты будешь видеть меньше ошибок, а близкие будут радовать благозвучием своей речи. Успехов и свершений!
Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.