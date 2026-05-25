Сегодня стоит поздравить всех языковедов, литературоведов, учителей, редакторов и тех, для кого слово – настоящее призвание. Чтобы вы могли красиво и тепло пожелать всего наилучшего знакомым филологам, мы собрали особую подборку поздравлений в картинках, прозе и стихах. Выбирайте то, которое больше всего отзывается сердцу, и отправляйте коллегам, друзьям или наставникам.

День филолога 2026: поздравления в картинках, прозе и стихах

У це свято професійне

Ми поспішаємо філологів привітати.

З вас кожен профі, геніальний,

Знає, як сказати й що додати!

Нехай вас супроводжує удача,

І в кар'єрі тільки чекає успіх,

Щоб вирішувалися складні завдання,

Щоб зуміли навчити ви всіх!

***

Нехай у День філолога забудуться

Проблеми та складні ситуації.

І всі мрії, як у казці, збудуться,

Навіть без знаків пунктуації.

Нехай завжди вам підкоряються

Всі мови без винятку

І сонце з неба усміхається,

І кожен день буде в достатку!

Поздравление с Днем филолога 2026 / Коллаж 24 Канала

***

Граматика, фонетика

І чистих звуків дзвін

Філологам хорошим

Приємніше, ніж сон.

Сьогодні День філолога,

Тож вітаємо вас всіх,

Бажаємо всього найкращого,

Нехай вас чекає успіх!

***

Від щирого серця вітаю

І побажати тобі хочу,

Філолог, друг, не нудного життя,

Любові, здоров'я та добра.

Нехай мовою не дуже книжковою,

Зате з великою кількістю тепла.

С Днем филолога! Желаю вам успехов и здоровья, радости и счастья! Ваша работа и ваши усилия открывают для нас новые горизонты, обогащают и придают особую яркость для всей нашей общественной жизни!

***

С Днем филолога! Пусть ваши пера никогда не усыхают, пусть вам легко находятся меткие слова, а ваши тексты пусть всегда звучат, как песня!

***

Поздравляю с профессиональным праздником. Пусть ты будешь видеть меньше ошибок, а близкие будут радовать благозвучием своей речи. Успехов и свершений!

Для написания материала использованы источники: Поздравок и Побажайко.