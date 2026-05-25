Сьогодні варто привітати всіх мовознавців, літературознавців, учителів, редакторів і тих, для кого слово – справжнє покликання. Щоб ви могли красиво й тепло побажати всього найкращого знайомим філологам, ми зібрали особливу добірку привітань у картинках, прозі й віршах. Обирайте те, яке найбільше відгукується серцю, та надсилайте колегам, друзям чи наставникам.

День філолога 2026: привітання у картинках, прозі й віршах

У це свято професійне

Ми поспішаємо філологів привітати.

З вас кожен профі, геніальний,

Знає, як сказати й що додати!

Нехай вас супроводжує удача,

І в кар'єрі тільки чекає успіх,

Щоб вирішувалися складні завдання,

Щоб зуміли навчити ви всіх!

***

Нехай у День філолога забудуться

Проблеми та складні ситуації.

І всі мрії, як у казці, збудуться,

Навіть без знаків пунктуації.

Нехай завжди вам підкоряються

Всі мови без винятку

І сонце з неба усміхається,

І кожен день буде в достатку!

Привітання з Днем філолога 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Граматика, фонетика

І чистих звуків дзвін

Філологам хорошим

Приємніше, ніж сон.

Сьогодні День філолога,

Тож вітаємо вас всіх,

Бажаємо всього найкращого,

Нехай вас чекає успіх!

***

Від щирого серця вітаю

І побажати тобі хочу,

Філолог, друг, не нудного життя,

Любові, здоров'я та добра.

Нехай мовою не дуже книжковою,

Зате з великою кількістю тепла.

З Днем філолога! Бажаю вам успіхів і здоров'я, радості та щастя! Ваша робота і ваші зусилля відкривають для нас нові горизонти, збагачують і надають особливу яскравість для всього нашого суспільного життя!

***

З Днем філолога! Хай ваші пера ніколи не всихають, хай вам легко знаходяться влучні слова, а ваші тексти хай завжди лунають, як пісня!

***

Вітаю з професійним святом. Нехай ти бачитимеш менше помилок, а близькі тішитимуть милозвучністю своєї мови. Успіхів та звершень!

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.