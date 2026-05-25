Сьогодні варто привітати всіх мовознавців, літературознавців, учителів, редакторів і тих, для кого слово – справжнє покликання. Щоб ви могли красиво й тепло побажати всього найкращого знайомим філологам, ми зібрали особливу добірку привітань у картинках, прозі й віршах. Обирайте те, яке найбільше відгукується серцю, та надсилайте колегам, друзям чи наставникам.
День філолога 2026: привітання у картинках, прозі й віршах
У це свято професійне
Ми поспішаємо філологів привітати.
З вас кожен профі, геніальний,
Знає, як сказати й що додати!
Нехай вас супроводжує удача,
І в кар'єрі тільки чекає успіх,
Щоб вирішувалися складні завдання,
Щоб зуміли навчити ви всіх!
***
Нехай у День філолога забудуться
Проблеми та складні ситуації.
І всі мрії, як у казці, збудуться,
Навіть без знаків пунктуації.
Нехай завжди вам підкоряються
Всі мови без винятку
І сонце з неба усміхається,
І кожен день буде в достатку!
***
Граматика, фонетика
І чистих звуків дзвін
Філологам хорошим
Приємніше, ніж сон.
Сьогодні День філолога,
Тож вітаємо вас всіх,
Бажаємо всього найкращого,
Нехай вас чекає успіх!
***
Від щирого серця вітаю
І побажати тобі хочу,
Філолог, друг, не нудного життя,
Любові, здоров'я та добра.
Нехай мовою не дуже книжковою,
Зате з великою кількістю тепла.
З Днем філолога! Бажаю вам успіхів і здоров'я, радості та щастя! Ваша робота і ваші зусилля відкривають для нас нові горизонти, збагачують і надають особливу яскравість для всього нашого суспільного життя!
***
З Днем філолога! Хай ваші пера ніколи не всихають, хай вам легко знаходяться влучні слова, а ваші тексти хай завжди лунають, як пісня!
Привітання з Днем філолога 2026 / Колаж 24 Каналу
***
Вітаю з професійним святом. Нехай ти бачитимеш менше помилок, а близькі тішитимуть милозвучністю своєї мови. Успіхів та звершень!
Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.