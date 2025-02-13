Всемирный день радио начали праздновать с 2011 года. Именно тогда ЮНЕСКО официально утвердила этот день. Что интересно, дату 13 февраля выбрали неслучайно. Дело в том, что именно в этот день, в 1946 году, "Радио ООН", которое стало символом международной связи, впервые вышло в эфир, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ЮНЕСКО.

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Ежегодно этот день имеет свою отдельную тему. Например, в течение прошлых лет сосредотачивалось внимание на содействии миру во всем мире и роли радио во время чрезвычайных ситуаций.

Это средство коммуникации помогает распространять информацию и в современном мире. Нередко радио становилось единственным источником оперативных новостей для миллионов людей. По случаю Всемирного дня радио наша редакция подготовила праздничные картинки-поздравления.

Поздравления со Всемирным днем радио 2025: картинки и открытки

Поздравления со Всемирным днем радио 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление со Всемирным днем радио 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление со Всемирным днем радио 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление со Всемирным днем радио 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление со Всемирным днем радио 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравление со Всемирным днем радио 2025 / Коллаж LifeStyle24

Отправьте эти картинки своим родным и подарите близким сегодня хорошее настроение. Со Всемирным днем радио!