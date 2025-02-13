Всесвітній день радіо почали святкувати з 2011 року. Саме тоді ЮНЕСКО офіційно затвердила цей день. Що цікаво, дату 13 лютого обрали невипадково. Річ у тім, що саме у цей день, у 1946 році, "Радіо ООН", яке стало символом міжнародного зв'язку, вперше вийшло в ефір, розповідає 24 Канал з посиланням на ЮНЕСКО.

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Щороку цей день має свою окрему тему. Наприклад, протягом минулих років зосереджувалася увага на сприянні миру в усьому світі та ролі радіо під час надзвичайних ситуацій.

Цей засіб комунікації допомагає поширювати інформацію і в сучасному світі. Нерідко радіо ставало єдиним джерелом оперативних новин для мільйонів людей. З нагоди Всесвітнього дня радіо наша редакція підготувала святкові картинки-привітання.

Привітання зі Всесвітнім днем радіо 2025: картинки й листівки

Привітання зі Всесвітнім днем радіо 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Всесвітнім днем радіо 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Всесвітнім днем радіо 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Всесвітнім днем радіо 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Всесвітнім днем радіо 2025 / Колаж LifeStyle24

Привітання зі Всесвітнім днем радіо 2025 / Колаж LifeStyle24

Надішліть ці картинки своїм рідним і подаруйте близьким сьогодні гарний настрій. Зі Всесвітнім днем радіо!